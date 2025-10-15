Ingolstadt (epd). Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kommt am Reformationstag (31. Oktober) nach Ingolstadt. Er halte die Kanzelrede im Reformationsgottesdienst der Matthäuskirche und werde zum Thema "Christsein im Alltag" sprechen, teilte das evangelische Dekanat am Dienstag mit. Der Gottesdienst beginnt um 19.30 Uhr.

"Der Christ lebt nicht in sich selbst, sondern in Christus und seinem Nächsten", formulierte der Reformator Martin Luther. Ministerpräsident Söder, der evangelisch ist, werde sich mit dieser Herausforderung in seiner Kanzelrede beschäftigen, hieß es. Die Ingolstädter Dekane Gabriele und Thomas Schwarz zeichnen für die Liturgie verantwortlich, die musikalische Gestaltung liegt beim Bläserchor St. Matthäus-Mennoniten.

Am Reformationstag erinnern die evangelischen Kirchen an den Thesenanschlag Martin Luthers (1483-1546). Der Theologe soll am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen zur Reformation an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg genagelt haben. Darin forderte er die Abkehr vom Ablasshandel, mit dem sich Gläubige von ihren Sünden loskaufen konnten. Dieser Thesenanschlag gilt als die Geburtsstunde der Reformation.