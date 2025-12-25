München (epd). Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) will im neuen Jahr die Gesundheitsvorsorge im Freistaat weiter ausbauen. 2026 starte die Staatsregierung mit zahlreichen Projekten aus dem "Masterplan Prävention", teilte Gerlach am Donnerstag in München mit. Ziel sei es, Gesundheitsbewusstsein, Vorsorge und Früherkennung zu stärken.

Der Masterplan, im Oktober 2025 vorgestellt, umfasst zehn strukturelle und zehn gesundheitliche Ziele mit mehr als 250 Maßnahmen. Dazu gehören ein jährlicher landesweiter Präventionstag im Oktober, ein kostenloser Speiseplan-Check für Schulen und eine tägliche "Bewegungs-Halbestunde" an Grundschulen. Im neuen Jahr sollen außerdem kostenlose Sportangebote im Freien unter dem Motto "Sport vor Ort - draußen, offen, für alle" starten.

Neue Vorsorgeuntersuchung für Frauen

Neu eingeführt wird eine Vorsorgeuntersuchung für Frauen in den Wechseljahren ("W1"). Auch ein Kinderbuch über gesunde Lebensweise soll Mitte 2026 erscheinen. Regionale Präventionskonferenzen und ein neuer "Bayerischer Kongress für Prävention und Gesundheitsförderung" im April in Nürnberg sollen den Austausch fördern.