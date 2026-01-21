Augsburg (epd). Maximilian Sonntag wird neuer Kaufmännischer Vorstand im Diako Augsburg. Er werde voraussichtlich am 1. Juli die Nachfolge von Claus Boldt antreten, der Ende August in den Ruhestand geht, wie die Evangelische Diakonissenanstalt Augsburg am Mittwoch mitteilte. "Wir dürfen uns auf eine Persönlichkeit mit großer Fachexpertise und weitreichenden beruflichen Erfahrungen freuen", sagte Rektor Jens Colditz. Sonntag werde den diakonischen Auftrag zukunftsgerecht mitgestalten. Berufen wurde Sonntag vom Verwaltungsrat der Diakonissenanstalt.

Maximilian Sonntag (38) ist derzeit Kaufmännischer Direktor im Klinikum Fürstenfeldbruck. Er hat mehrere Jahre als Gesundheits- und Krankenpfleger gearbeitet. Zudem studierte er Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen und absolvierte den Masterstudiengang Management von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen. Er lebt mit seiner Frau und zwei Söhnen in Augsburg. "Ich sehe erwartungsvoll auf die neue Aufgabe und die Gestaltungsmöglichkeiten angesichts der Herausforderungen durch die Krankenhausreform", sagte Sonntag über seine neue Aufgabe.

Diako Augsburg hat rund 700 Mitarbeitende

Dem Vorstand gehören neben Sonntag auch Rektor Jens Colditz als Vorsitzender und Oberin Ulrike Kühn an. Das Diako Augsburg ist ein evangelisches Sozialwerk mit etwa 700 Mitarbeitenden, das 1855 gegründet wurde. Dazu gehören die Stadtklink, zwei Ärztehäuser, ein Senioren- und Pflegeheim, Pflegeschulen, die Fachakademie für Sozialpädagogik sowie ein Hotel mit Tagungszentrum.