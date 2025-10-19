München (epd). Bei der 26. Langen Nacht der Museen in München erkundeten am Samstagabend mehr als 30.000 Menschen über 100 Museen, Galerien und besondere Orte. Zu den Publikumsmagneten hätten etwa das Europäische Patentamt mit seiner Kunstsammlung und den Hochhaustouren, das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst, das Deutsche Museum und die sanierte Villa Stuck gehört, teilte die Münchner Kultur GmbH am Sonntag mit.

Über 14.000 Menschen wurden allein in den vier Museen Alte Pinakothek, Pinakothek der Moderne, Museum Brandhorst und Sammlung Schack gezählt. Mit über 6.000 Besuchern war die Pinakothek der Moderne laut Mitteilung dabei besonders beliebt. Auch mehrere Kirchen wie der Liebfrauendom, die Karmeliterkirche, die Dekanatskirche St. Markus und die Erlöserkirche nahmen mit Konzerten und Lichtershows an der Museumsnacht teil.

Die nächste Lange Nacht der Münchner Museen ist für den 17. Oktober 2026 geplant.