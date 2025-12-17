Regensburg (epd). Das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg verzeichnet einen Besucherrekord: Rund 315.000 Gäste hätten in 2025 die Ausstellungsangebote genutzt, teilte das Museum am Mittwoch mit. Gezeigt wurden heuer die bayerische Landesausstellung "Ludwig I. - Bayerns größter König?" sowie die permanent laufende Dauerausstellung "Wie Bayern Freistaat wurde und was ihn besonders macht" mit ihrer integrierten Kabinettausstellung "Sau sticht König".

Hinzugekommen sei seit Mitte November die Foyer-Ausstellung "Geschichten aus dem Bayerwald II". Museumsdirektor Richard Loibl sagte zu dem Erfolg, dass das Konzept, für jeden etwas Passendes unter einem Dach anbieten zu können, "voll aufgegangen" sei.