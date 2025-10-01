Furth im Wald (epd). Die Landesgartenschau in Furth im Wald geht an diesem Sonntag (5. Oktober) zu Ende. Mehr als 350.000 Gäste besuchten die Schau unter dem Motto "Sagenhaft viel erleben" in der Oberpfalz, wie der Veranstalter am Mittwoch mitteilte. Ab 15 Uhr starte eine große Dankesfeier mit Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler), bei der die Fahne an Bad Windsheim übergeben werde, dem nächsten Veranstaltungsort der Landesgartenschau im Jahr 2027. Der Gankino Circus und ein Wasserfeuerwerk setzen den Schlusspunkt unter 137 Festivaltage.

Insgesamt fanden 3.070 Veranstaltungen seit Ende Mai statt. 14.000 Sommerblumen und rund 8.000 Zwiebeln pflanzten Gärtner für die Blütenpracht. Mit 15.000 Stunden leisteten freiwillige Helferinnen und Helfer so viele Ehrenamtsstunden wie noch bei keiner Landesgartenschau vorher, hieß es.

Zum Finale ist noch Einiges geboten: Am Freitag (3. Oktober) ist ein Herbst- und Drachenfest angekündigt, bei dem Besucher auf dem Sportgelände Drachen steigen lassen und Kinder im Kreativbereich vorher kleine Drachen basteln können. Ein Künstler- und Handwerkermarkt mit 45 Ständen findet am Samstag (4. Oktober) von 9 bis 18 Uhr statt. Den ganzen Tag über wird Musik auf allen Bühnen gespielt.

Im Projekt Landesgartenschau stecken laut Mitteilung 23 Millionen Euro, von denen die Stadt Furth im Wald ungefähr ein Drittel trage. Zwölf Brücken sind entstanden - ein "Drachensteg" mit markanten sichelförmigen Lamellen-Geländer führt durch das gesamte Ausstellungsgelände. Spektakulär sei auch die Park-Arena mit dem kuppelförmigen Dach, das in Zusammenarbeit mit der TH Augsburg errichtet wurde. Sie ist der Auftrittsort für den "Further Drachenstich".