Augsburg (epd). Die Zahl der auf Sozialhilfe angewiesenen Rentner ist in den vergangenen zwölf Monaten auf nun mehr als 750.000 Personen gestiegen. Damit erhalte rund jeder 30. Rentenbezieher in Deutschland trotz Altersrente staatliche Unterstützung, wie die "Augsburger Allgemeine" (Donnerstag) berichtet. Die Zeitung bezieht sich dabei auf Zahlen des Statistischen Bundesamts, die das "Bündnis Sarah Wagenknecht" (BSW) hat ermitteln lassen.

BSW-Chefin Wagenknecht sagte der Zeitung, Altersarmut sei "schon heute ein Megaproblem in unserem Land, und wird es in Zukunft noch mehr für die heute noch junge Generation". Es sei skandalös, dass "immer mehr Rentner" auf Sozialhilfe angewiesen seien. Sie forderte eine pauschale Rentenerhöhung von 200 Euro monatlich für alle Rentner. Dazu soll der Zuschuss aus dem Bundeshaushalt zur Rentenkasse um 30 Milliarden Euro angehoben werden.