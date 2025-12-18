Fürth (epd). Die Lebkuchenproduktion in Deutschland ist weiterhin fest in bayerischer Hand - allerdings sinkt die produzierte Menge und auch der Marktanteil der bayerischen Unternehmen. Ungefähr 70,3 Prozent aller im vergangenen Jahr in Deutschland industriell hergestellten Lebkuchen stammt aus bayerischen Betrieben, teilte das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Fürth mit. Absolut wurden 56.961 Tonnen gebacken. Der Anteil am deutschen Markt hatte 2023 noch bei 72,2 Prozent, die Gesamtmenge bei knapp 63.000 Tonnen gelegen.

Die industrielle Produktion an Lebkuchen in Bayern sei damit nur innerhalb eines Jahres um rund 9,2 Prozent gesunken. Dennoch liege der bayerische Produktionsanteil bei Lebkuchen seit 2012 durchgängig bei mehr als 50 Prozent der bundesweiten Produktion, hieß es weiter. Zu Lebkuchen zählen nach dem Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken auch Honigkuchen oder ähnliche Waren. Seiner Statistik legte das Landesamt Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten zugrunde.