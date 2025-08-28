Fürth (epd). Im vergangenen Jahr absolvierten in Bayern rund 246.000 Menschen eine Ausbildung. Für knapp ein Fünftel (19 Prozent) sei es bereits der zweite berufliche Bildungsabschluss, teilte das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Fürth mit. Zehn Jahre zuvor habe dieser Anteil noch bei 12 Prozent gelegen. Mehr als die Hälfte von ihnen habe zuvor eine andere Lehre oder Berufsausbildung abgeschlossen, während 35 Prozent einen akademischen Abschluss innehatten.

Die meisten Auszubildenden (45 Prozent) verfügten laut Statistik über einen Realschulabschluss. Die Anzahl von Auszubildenden mit Abitur sei in den vergangenen zehn Jahren deutlich angestiegen. 30 Prozent hatten in 2024 zuvor die Fach- oder Hochschulreife erworben. Zehn Jahre zuvor hatten lediglich 19 Prozent der Auszubildenden (Fach-)Abitur.

Am häufigsten wurden 2024 bayerische Auszubildende in den Berufsfeldern Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung ausgebildet (27 Prozent), gefolgt von Berufen im Bereich Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung (24 Prozent), hieß es.