Fürth (epd). Die Zahl der Pflegebedürftigen in Bayern ist in den Jahren 2020/21 um 17,5 Prozent gestiegen. Wie das Landesamt für Statistik in Fürth mitteilte, erhielten am Jahresende 2021 insgesamt 578.147 Menschen in Bayern Leistungen der Pflegeversicherung. Im Vergleich zu 2001 hat sich die Zahl nahezu verdoppelt. Mehr als 80 Prozent der Pflegebedürftigen waren 65 Jahre alt oder älter, so die Mitteilung weiter. Rund 58 Prozent waren mindestens 80 Jahre alt.

Bayernweit waren durchschnittlich 44 von 1.000 Einwohnern pflegebedürftig. Es wurden weniger Menschen vollstationär in einem Pflegeheim betreut, dafür ist die Anzahl der ambulant Versorgten um 5,1 Prozent und die Anzahl der Pflegegeldempfänger um 33,0 Prozent gestiegen.