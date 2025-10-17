München (epd). Sind die Kinder krank, übernehmen vor allem die Mütter deren Betreuung - doch der Anteil der Väter in Bayern steigt. Rund 24 Prozent der Männer seien im vergangenen Jahr zu Hause geblieben, wenn ihr Kind krank war - gegenüber 20,6 Prozent vor fünf Jahren, teilte die Krankenkasse Barmer am Freitag mit. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr bei der Barmer in Bayern rund 42.200 Anträge auf Kinderkrankengeld gestellt: 32.200 von Frauen und 10.000 von Männern.

Es sei erfreulich, dass mehr Väter ihre kranken Kinder betreuen, sagte Barmer-Landesgeschäftsführer Alfred Kindshofer. Dennoch leisteten die Frauen weiterhin den Großteil der Care-Arbeit und müssten oft Einkommensbußen hinnehmen. Pro Kind stehen Eltern seit dem 1. Januar 2024 15 Tage Kinderkrankengeld im Jahr zu, vorher waren es zehn. Alleinerziehende haben 30 Tage pro Kind. Die Zahl der Kinderkrankmeldungen bei der Barmer in Bayern ist im vergangenen Jahr um 3.800 gestiegen.

Die Barmer ist nach eigenen Angaben mit 8,3 Millionen Versicherten eine der größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland.