München (epd). Am 25. November wird mit der Uraufführung des Werks "Memorias Liminal" im Saal X des Gasteig HP8 in München der im Jahr 1941 im litauischen Kaunas ermordeten 998 Münchner Juden gedacht. Das Stück für das Gedenk-Projekt "Bringing them back" hat Komponist Münir Beken eigens für den Kaunas-Gedenktag geschrieben, teilten die Veranstalter "Jews Engaged with Society" und "kairosis" am Dienstag gemeinsam mit. Die Bayerische Kammerphilharmonie unter der Leitung von Artem Lonhinov spielt die Komposition, hinzu gesellen sich Raps, Gedichte und Aufführungen von "Generation Commemoration", einer Gruppe junger Münchner. Die gemeinsame Uraufführung startet um 19 Uhr, unterstützt wird das Projekt unter anderem vom Kulturreferat der Landeshauptstadt.