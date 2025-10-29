Nürnberg (epd). Die Messe ConSozial wird im Jahr 2026 ausfallen. Wie der zuständige Ministerialdirigent beim bayerischen Sozialministerium, Karl-Heinz Arians, am Mittwoch auf epd-Anfrage bestätigte, wird die Messe "eine kreative Pause machen". Bei der noch bis Donnerstag (30. Oktober) laufenden diesjährigen Messe belegen die Aussteller mit ihren Ständen erstmals nur eine einzige Halle. Große langjährige Mitwirkende wie die Rummelsberger Diakonie sind nicht dabei.

Man habe eine externe Evaluation der Messe in Auftrag gegeben und werde "darüber nachdenken, was wir anders und besser machen können", sagte Arians angesichts des zurückgehenden Interesses der Sozialwirtschaft an der Messe. Eventuell werde die Messe dann mit einem neuen Konzept nur noch alle zwei Jahre statt jährlich stattfinden.

Die Fachmesse ConSozial wird seit 1999 vom bayerischen Sozialministerium mit Unterstützung der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege veranstaltet. Sie gilt als wichtigste Messe der Sozialbranche in Deutschland. Diesmal hatten sich rund 180 Aussteller für die ConSozial gemeldet, im Jahr 2018 waren es noch 250.