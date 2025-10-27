Pullach, Hannover (epd). Der Pfarrer und promovierte Theologe Hendrik Meyer-Magister übernimmt ab 1. Januar die Rektorenstelle am Theologischen Studienseminar der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) in Pullach bei München. Der 43-Jährige folgt damit auf Rektorin Christina Costanza, die nach nicht einmal einem Jahr im Amt im Oktober 2025 an die Humboldt-Universität zu Berlin gewechselt ist und den Lehrstuhl Dogmatik und Gender an der Theologischen Fakultät übernommen hat, wie die VELKD am Montag mitteilte.

Meyer-Magister ist aktuell stellvertretender Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing und dort als Studienleiter für die Themen Gesundheit, Künstliche Intelligenz und Spiritual Care verantwortlich. "Ich freue mich, künftig aktuelle Fragestellungen in Kirche und Gesellschaft noch deutlicher aus genuin theologischer Perspektive reflektieren zu können", sagte der künftige Rektor laut VELKD-Mitteilung. Meyer-Magister hat in Berlin und Stellenbosch (Südafrika) Theologie und Geschichte studiert, ehe er 2017 an der LMU München in Theologie promoviert hat.

Der bayerische Landesbischof Christian Kopp sagte als Vorsitzender des Beirats des Theologischen Studienseminars zur Berufung Meyer-Magisters, dieser werde "mit seiner Expertise und Erfahrung" das Profil der Einrichtung "weiter schärfen" und diese zukunftssicher aufstellen. Auch der Vizepräsident im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und VELKD-Amtsbereichsleiter, Stephan Schaede, würdigte Meyer-Magister. Dieser sei ein "hellwacher Kopf und hat die Gabe, den Nährwert evangelischer Theologie für aktuelle Fragestellungen in die Höhe zu jagen".

Das Studienseminar der VELKD wurde im Jahr 1959 gegründet. Im laufenden Studienjahr bietet es mehr als 30 Veranstaltungen für Pfarrpersonen, Kirchenleitende und Ehrenamtliche an. Im vergangenen Jahr nahmen rund 1.000 Interessierte an den Vor-Ort- und Online-Kursen teil.