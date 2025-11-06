München (epd). Fast jeder dritte Mieter in Deutschland hat Angst, sich in Zukunft seine Wohnung nicht mehr leisten zu können. Diese Zahl geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten "Mietenreport" des Deutschen Mieterbundes hervor. "Wir beobachten diesen Trend in München seit einigen Jahren, dass selbst Gutverdienende keine bezahlbaren Wohnungen mehr finden. Besonders Haushalte mit Kindern haben es sehr schwer", sagte Monika Schmid-Balzert, stellvertretende Geschäftsführerin des Mietervereins München, laut einer Mitteilung.

Deutschlandweit waren laut dem "Mietenreport" rund sechs Millionen Mieter (13,2 Prozent) 2024 durch hohe Wohnkosten extrem belastet. Sieben Millionen Mieter (16 Prozent) befürchten, ihre Wohnung zu verlieren. "In München dürfte die Anzahl der Betroffenen noch höher sein, da wir hier den härtesten Mietmarkt in ganz Deutschland haben", sagte Schmid-Balzert. Sie forderte die Bundespolitik auf, dringend zu handeln. Etwa, indem sie einen befristeten Mietenstopp erlasse und eine Bodenreform durchführe. "Denn nur wenn Grund und Boden nicht immer teurer werden, können am Ende auch bezahlbare Wohnungen entstehen", so die Geschäftsführerin.