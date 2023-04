München (epd). Im April und Mai sind in Deutschland über 50 Millionen Wahlberechtigte zur Sozialwahl 2023 aufgerufen. Um über Sozialwahl zu informieren, bietet die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmerorganisationen (ACA) am Samstag, 15. April (9.45 Uhr), in München eine Veranstaltung mit einer Diskussionsrunde. Es kommen die bayerische Ministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Ulrike Scharf (CSU) und der DGB-Bayern-Vorsitzende Bernhard Stiedl, heißt es in einer Mitteilung der ACA am Mittwoch. Der Bundeswahlbeauftragte Peter Weiß werde erklären, wie die Sozialwahlen funktionieren. In der anschließenden Diskussionsrunde sprechen aktuelle Mandatsträgerinnen aus Rentenversicherungen, Krankenkassen und Berufsgenossenschaften über ihre Erfahrungen.

Die ACA ist ein ökumenischer Verband. In ihm haben sich den Angaben nach in Bayern die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), das Kolpingwerk, die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für soziale Fragen (EAG), der Berufsverband der Hauswirtschafterinnen (bkh) und der Evangelische Handwerkerverein zusammengeschlossen.