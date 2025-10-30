Nürnberg (epd). Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Bayern bleibt aktuell hoch. Die Untersuchung des Abwassers zeige gemeinsam mit den Daten aus einem bayerischen Netzwerk von 200 Haus- und Kinderarztpraxen, dass die Virusaktivität von Corona im Freistaat derzeit enorm sei, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. In der Meldewoche 20. bis 26. Oktober seien 1.557 neue Covid-19-Fälle gemeldet worden, in den beiden Vorwochen waren es 1.690 beziehungsweise 1.512 Fälle. Die Influenza-Aktivität sei derzeit hingegen auf einem sehr niedrigen Niveau, hieß es. In der Meldewoche ab dem 20. Oktober seien 164 Fälle gemeldet worden, beim RS-Virus waren es 20 Fälle.