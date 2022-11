Unterwössen (epd). Unter dem Motto "Dem Missbrauch trotzen. Innehalten - erinnern - beten" findet am 23. November (18 Uhr) in Unterwössen (Landkreis Traunstein) eine Andacht statt. Menschen mit Missbrauchserfahrungen in der Kirche stünden hier im Mittelpunkt, teilte der unabhängige Betroffenenbeirat in der Erzdiözese München und Freising am Mittwoch mit. Der Betroffenenbeirat und die Anlaufstelle für Beratung und Seelsorge für Menschen mit Missbrauchserfahrung haben die Feier initiiert. "Die Wahrheit der Betroffenen, ihre Erfahrungen und Hoffnungen kommen im Gottesdienst zu Wort", heißt es in der Mitteilung.

Im Anschluss an die Feier finde eine Begegnung im Pfarrheim Unterwössen statt. Dort stünden der Generalvikar der Erzdiözese München und Freising, Christoph Klingan, Vertreter des unabhängigen Betroffenenbeirats der Erzdiözese und Ansprechpersonen der Anlaufstelle zu Gesprächen bereit, hieß es.

Wie in anderen Gemeinden und Städten Bayerns habe in der Vergangenheit auch in Unterwössen im Chiemgau sexueller Missbrauch durch einen Priester stattgefunden. In diesem Herbst sei in dem Ort ein Andachtsraum entstanden, in dem Werke des Bildhauers Andreas Kuhnlein auch an das Leid der Opfer erinnerten.