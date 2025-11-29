München (epd). Anlässlich des Internationalen Tags der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember ruft missio München zu mehr Einsatz für die Teilhabe von Behinderten weltweit auf. "Es braucht politische Entscheidungen, die Inklusion nicht als Randthema behandeln, sondern als grundlegende Voraussetzung für menschliche Entwicklung", sagte der Präsident des katholischen Hilfswerks, Monsignore Wolfgang Huber, laut Mitteilung vom Freitag in München. In vielen Partnerregionen der international tätigen missio führe "fehlende staatliche Unterstützung immer noch zu schwerwiegender Ausgrenzung".

Millionen Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen seien auf der ganzen Welt von Bildung, Arbeit, Gesundheitsversorgung und sozialem Leben ausgeschlossen, heißt es weiter. Um dem entgegenzuwirken, unterstütze missio München internationale Projekte, die diese Menschen stärken und ihre Rechte sichtbar machen.

Der Tag der Menschen mit Behinderung wurde von den Vereinten Nationen erstmals 1993 ausgerufen. Der Gedenktag will die schwierigen Lebensumstände von Menschen mit Behinderungen ins Bewusstsein rufen.