Neuendettelsau (epd). Sprachen aus dem ozeanischen Raum kann man im März bei vier kostenlosen Online-Vorträgen des landeskirchlichen Partnerschaftszentrums Mission EineWelt kennenlernen. Von den weltweit rund 6.500 Sprachen werden etwa 1.500 in den pazifischen Inselstaaten gesprochen, teilte Mission EineWelt am Montag in Neuendettelsau mit. Mit mehr als 850 Sprachen sei die Insel Neuguinea das sprachenreichste Gebiet weltweit. Von einigen Hundert bis zu Millionen Sprechern reiche die Bandbreite der Sprachen.

Die vier Online-Vorträge sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. Der erste Vortrag am 6. März dreht sich um die Kreolsprache "Unserdeutsch", der Referent ist der Linguist Siegwalt Lindenfelser, der sich auch mit deutschen Sprachinseln in Südamerika beschäftigt. Am 12. März geht es um das Samoanische - Samoa war von 1900 bis 1914 eine deutsche Kolonie -, am 20. März um die vom Aussterben bedrohte Sprache Chamorro. Der letzte Vortrag am 27. März dreht sich um die Sprache der Trobriand-Inseln.