Tirschenreuth, Krummennaab (epd). Wie eine Sanierungsmaßnahme angesichts klammer Kassen trotzdem finanziert werden kann, hat die evangelische Kirchengemeinde in Krummennaab (Kreis Tirschenreuth) vorgemacht: Bei der Sanierung des kirchlichen Gemeindehauses saßen Vertreter der Kommune, Behindertenbeauftragte im Kreis Tirschenreuth, das Netzwerk Inklusion sowie weitere Akteure aus der Region zusammen an einem Tisch und haben gemeinsam ein Finanzierungskonzept für das Haus erstellt, das am Rande eines Bürgerparks liegt.

Ziel sei es gewesen, das Haus aus den 1970-er Jahren möglichst vielen Menschen und Gruppen in der Kommune zugänglich zu machen - "generationenübergreifend und inklusiv", sagte Ulrike Weich von der Kirchenverwaltungsstelle Sulzbach-Weiden am Dienstag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Sanierung kostete 340.000 Euro. Über die Zusammenarbeit mit der Kommune hätten auch Mittel aus der Städtebauförderung gewonnen werden können, die maßgeblich zur Finanzierung beitrugen. Die Kommune habe ein vertraglich zugesichertes Nutzungsrecht erhalten.

Nach 18 Monaten Sanierungszeit soll das Haus am Sonntag (22. Mai) um 10 Uhr mit einem Freiluft-Gottesdienst im angrenzenden Bürgerpark eingeweiht werden.