München (epd). Zum 100. Geburtstag von Helmut Fischer (1926-1997) rückt das Münchner Bergson Kunstkraftwerk den Schauspieler und seine Paraderolle als "Monaco Franze" in den Mittelpunkt. Am 7. November werde eine Ausstellung des Fotografen Michael von Hassel eröffnet, der dafür die Drehorte der 1983 ausgestrahlten Serie aufspürte, teilte das Bergson Kunstkraftwerk am Donnerstag mit.

Für sein Projekt "Monaco Franze 100" habe von Hassel mehr als 200 Schauplätze der Serie fotografiert, heißt es. Seine großformatigen, farbintensiven Aufnahmen träfen auf Szenenbilder mit Helmut Fischer als charmantem Lebemann Franz Münchinger, auch Monaco Franze genannt. So begegneten sich das München von damals und heute und machten den Wandel der Stadt deutlich.

Alle zehn Folgen werden gezeigt

Am 15. November, dem 100. Geburtstag Fischers, sollen alle zehn Folgen der Kultserie "Monaco Franze - Der ewige Stenz" gezeigt werden. Zu einem Bühnengespräch werden Schauspielerin Michaela May, Autorin Sybille Krafft und Beatrice Wichmann vom Deutschen Theatermuseum München erwartet, die den Nachlass Fischers betreut. Der Serienmarathon dauert von 10 bis 20 Uhr.

"Monaco Franze - Der ewige Stenz" erzählt vom Münchner Kriminalkommissar und Lebemann Franz Münchinger. Zwischen Ehealltag, Schickeria und amourösen Abenteuern zeichnet die von Helmut Dietl und Patrick Süskind entwickelte Serie ein Porträt der bayerischen Landeshauptstadt und ihrer Bewohner. Die Figur des "Monaco Franze" gilt als Paraderolle Helmut Fischers.