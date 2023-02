München (epd). Der Münchner Motettenchor singt am Karfreitag (7. April) in der Matthäuskirche die Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Die Johannes-Passion nach den Evangelienberichten von Johannes sei "jedes Mal aufs neue" eine der "eindrucksvollsten, ergreifendsten und dramaturgisch genialsten Kompositionen der Musikgeschichte", teilte der Chor mit. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, neben dem Chor selbst unter der Leitung von Benedikt Haag wirken auch das Residenzorchester München sowie die Solisten Johanna-Maria Zeitler (Sopran), Susan Zarrabi (Alt), Stefan Sbonnik (Evangelist und Tenorarien), Jakob Schad (Bass) und Martin Burgmair (Christus). Das Konzert findet exakt 299 nach der Uraufführung am 7. April 1724 in Leipzig statt, hieß es.