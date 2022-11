München (epd). Eine Kerze für ein verstorbenes Kind: Anlässlich des weltweiten Candle-Lighting-Gedenktags laden evangelische Kirchengemeinden in der Münchner Innenstadt am dritten Adventssonntag (11. Dezember) zu einem Candle-Lighting-Gottesdienst in die Schwabinger Kreuzkirche ein. Der Gottesdienst richte sich an alle, die um ein verstorbenes Kind trauern, teilte das Dekanat am Mittwoch mit. Mitveranstalter ist die "Segen.Servicestelle" der bayerischen Landeskirche. Auch in Nürnberg und Regensburg beteiligen sich evangelische Kirchen an dem Gedenktag.

Die Idee des Worldwide Candle Lighting gehe auf eine Initiative von verwaisten Eltern und Angehörigen in den USA zurück: Um 19 Uhr stellen sie für ihr verstorbenes Kind eine Kerze ins Fenster. Durch die stündliche Verschiebung in den unterschiedlichen Zeitzonen ergebe sich bildlich eine Lichterwelle, die in 24 Stunden einmal um die Erde wandere. Damit sei der Wunsch verbunden, "dass das Licht der Kinder für immer scheinen möge".