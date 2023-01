München, Utting (epd). Eine Spendenkampagne für den Wiederaufbau der Uttinger Christuskirche hat der Münchner Regionalbischof Christian Kopp gestartet. Alle 150 evangelischen Gemeinden in Oberbayern seien aufgerufen, die Protestanten am Ammersee zu unterstützen, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag. "Wenn von überall eine kleine Summe kommt, wäre das ein starkes Zeichen", sagte Kopp. Die fast hundert Jahre alte Holzkirche in Utting war in der Nacht zum 25. August 2021 bei einem Brand vollständig zerstört worden. Die Kosten für einen Neubau nach aktuellem Energiestandard übersteigen die Versicherungsleistung von 1,5 Millionen Euro laut Gemeinde um mindestens 500.000 Euro. Darin seien die Kosten für eine neue Orgel, für Glocken, Bestuhlung, Altar und Taufstein noch nicht enthalten.

Die 1927 errichtete Christuskirche wurde im sogenannten Holzknüppelstil erbaut, den man häufig in Skandinavien oder den Karpaten findet. Auch der Neubau folgt diesem Prinzip, soll jedoch laut Gemeinde einen größeren Kirchenraum bekommen sowie eine Teilunterkellerung für mehr Stauraum und eine bessere Anbindung an den Gemeindesaal. Geplant seien auch moderne Energiestandards für den Klimaschutz sowie eine zeitgemäße technische Ausstattung der Kirche.

"Kirche lebt von der Solidarität und vom Gemeinsinn", sagte Regionalbischof Kopp zum Start der Kampagne mit dem Titel "Wir sind Utting". Das Schicksal der Ammersee-Gemeinde habe ihn tief bewegt. "Ich wünsche mir, dass wir jetzt zusammenhelfen", unterstrich er seinen Spendenappell an die oberbayerischen Schwestergemeinden.