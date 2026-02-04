München (epd). Die 62. Münchner Sicherheitskonferenz (13. bis 15. Februar) wird auch in diesem Jahr von zahlreichen kirchlichen Veranstaltungen flankiert. Unter der Überschrift "Frieden leben" fänden in der Bürgersaalkirche, der Jesuitenkirche St. Michael, der Pfarrkirche Heilig Geist und in der Frauenkirche Gebete und Gottesdienste statt, teilte das Erzbischöfliche Ordinariat am Mittwoch mit. Erstmals werde das Friedenslicht von der Bahnhofsseelsorge zum Dom getragen. Zugleich lade die Bahnhofsmission an zwei Tagen (13. und 14. Februar) zur "Aktion Friedenspost" ein, bei der Gäste ihre Friedenswünsche in einen Briefkasten einwerfen könnten.

Als Ökumenischer Lobpreis ist eine Andacht am Freitag (13. Februar) in St. Michael konzipiert. Das Gebet werde zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK), der evangelischen Gemeinde St. Matthäus und dem Evangeliumszentrum der griechisch-orthodoxen Gemeinde gestaltet, heißt es in der Mitteilung.