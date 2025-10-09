München (epd). Dem Kinderalltag im alten Ägypten widmet das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst (SMÄK) ab 28. Oktober eine Ausstellung. Erstmals zeige man anhand von 190 Objekten, wie Kinder "in einer der faszinierendsten Hochkulturen der Menschheitsgeschichte" aufgewachsen seien, teilte das Museum am Mittwoch mit. Die neun Themenbereiche der Schau mit dem Titel "Kindheit am Nil" reichten von Alltag über Schule und Freizeit bis zum Tod und umfassten dabei den Zeitraum von 3.000 vor Christus bis 500 nach Christus.

Das interaktive Konzept mit Kinderpfad und Mitmachstation richtet sich den Angaben zufolge an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Bei einer Ankleidestation könne man "altägyptische Kinderkleidung" anziehen, antike Bett-Kopfstützen ausprobieren und Düfte testen. An einem Tisch können historische Brettspiele gespielt und Hieroglyphenschreiben geübt werden. Das Begleitprogramm zur Ausstellung bietet laut Museum Führungen, Vorträge und Workshops für Erwachsene, Familien, Schulklassen und Fachpublikum.