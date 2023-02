München, Stuttgart (epd). Die Direktorin des Landesmuseums Württemberg, Astrid Pellengahr, kehrt nach Bayern zurück. Die 55-Jährige werde die Leitung der Kulturabteilung des Bezirks Oberbayern übernehmen und zugleich oberbayerische Bezirksheimatpflegerin, teilte das Museum am Mittwoch mit. Persönliche Gründe hätten sie zum Rückzug aus ihrer Position bewogen, hieß es weiter. Pellengahr war in Stuttgart seit Frühjahr 2020 im Amt. Zuvor war sie Leiterin der Landesstelle für nicht-staatliche Museen in Bayern.

Die promovierte Volkskundlerin hat den Angaben zufolge in Stuttgart die Einrichtung und den Ausbau der Abteilung für digitale Museumspraxis realisiert. Außerdem habe sie großen Wert auf die Orientierung an den Wünschen der Besucher gelegt und sei in den Dialog mit dem Publikum getreten.