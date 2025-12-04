Passau, Oberammergau (epd). Der Musik-Kabarettist Maxi Pongratz aus Oberammergau hat das 42. Passauer Scharfrichterbeil gewonnen. Der 38-Jährige wurde bekannt mit seiner Band "Kofelgschroa", hintersinnigen Texten und einem ureigenen Akkordeon-Stil, wie das Kulturbüro des Scharfrichterhauses am Donnerstag mitteilte. Mit seiner beinahe dadaistischen Volksmusik sei er aus der deutschen Kleinkunstszene nicht mehr wegzudenken, so die Jury. Auch der Publikumspreis ging an ihn. Den zweiten Preis erhielt AnnPhie Fritz, den dritten Platz erzielte das Duo Burloni mit Valter Rado und Tim Schaller.

Bei Pongratz ziehen laut Jury die Wörter in den Kampf gegen die eigene Zunge: "hochmusikalisch, mit existenzieller poetischer Tiefe", hieß es. Der Oberammergauer, der einst Gärtner und Bäcker war, habe gelernt, aus den Geißelungen in der Passion, die für ihn zum Kinderspiel wurden, gestählt hervorzugehen. Und bleibe dabei "stets authentisch, ohne Anbiederung an den Zeitgeist".

Mittleres Beil für Fritz für feministisches Kabarett

AnnPhie Fritz (36) interessierte sich schon an der Schauspielschule vor allem für die lustigen Rollen, stellte aber bald fest, dass es davon nicht so viele für Frauen gibt. Schließlich schrieb sie ihre Rollen selbst und bringt eigene Stücke auf die Bühne. Diese seien "stets feministisch, sehr witzig und chronisch unterfinanziert", hieß es. Heute macht sie politisches und feministisches Kabarett und denke Themen nochmals neu: "Männliches Catcalling entwaffnet sie mit freundlicher Aggression", so die Jury.

Das Duo Burloni bringt Zirkuselemente, virtuose Pantomime und lautmalerische Phantasie auf die Bühne. "Mit einer rasanten Skiabfahrt im Stillstand und der Weihnachtsgeschichte mit sechs Espressokannen sorgen sie für absurde Komik", so die Jury. Der Clown und Autor Valter Rado (65) und der Musiker und Schauspieler Tim Schaller (38) lernten sich 2016 kennen, seit 2024 nennen sie sich "Duo Burloni".

Spprungbrett für Nachwuchskünstler

Das Scharfrichterbeil gilt als Sprungbrett für Nachwuchskünstler aus den Bereichen Kabarett, Comedy, Chanson und Entertainment. Gewinner waren unter anderem Urban Priol (1986), Günter Grünwald (1988), Rolf Miller (1994), Michael Altinger (1996), Luise Kinseher (1999), Hagen Rether (2004) und Torsten Sträter (2012).