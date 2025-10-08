Erlangen (epd). Unter dem Motto "Mensch - Musik - Maschine" gehen am Freitag (10. Oktober) um 20 Uhr in der Erlanger Matthäuskirche Expertinnen und Experten auf eine Reise durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Musik. Die Referenten vom Kompetenzzentrum für interdisziplinäre Wissenschaftsreflexion (ZIWIS) an der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg halten kurze Vorträge, die Einblicke in die Entstehung, Erfindung und Gestaltung von Musik, sowie Atem und Kreativität beim Musizieren geben, teilte die FAU mit. Sie gehen auch auf die Rolle automatisierter Klänge und die Welt elektronisch erzeugter Musik ein.

Unterstützt werden sie von der Organistin und Erlanger Kulturpreisträgerin Susanne Hartwich-Düfel, die an der "Maschine", der Klais-Orgel, die Verbindung zwischen menschlicher Kreativität und maschineller Präzision erwecken werde, hieß es. Das Vortragskonzert ist Teil der Reihe "Wissenschaft und Orgel", in der Musik und wissenschaftliche Erkenntnisse wechselseitig aufeinandertreffen.