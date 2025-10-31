Dachau (epd). Diebstahl in KZ-Gedenkstätte: Unbekannte haben das symbolträchtige "Nagelkreuz von Coventry" aus der evangelischen Versöhnungskirche Dachau gestohlen. Außerdem seien eine Spendenbox aufgebrochen und der Opferstock "massiv beschädigt" worden, sagte Pfarrer Björn Mensing dem Evangelischen Pressedienst (epd). Das Team der ökumenischen Seelsorge in der Gedenkstätte appelliere an den Dieb, das Nagelkreuz zurückzubringen. Auch die Bevölkerung solle die Augen offen halten: Es könne sein, dass das Kreuz nach dem Diebstahl achtlos weggeworfen wurde, so Mensing.

Denn dessen materieller Wert ist mit rund 75 Euro gering. Viel größer sei der ideelle Wert: Mit Überreichung des Kreuzes seien das Seelsorge-Team und die Versöhnungskirche im Mai 2012 in die weltweite Nagelkreuzgemeinschaft aufgenommen worden. Seither versammle sich jeden Freitagmittag eine kleine Gemeinde zu einer Andacht um das Kreuz und entzünde Kerzen für die Opfer des Nationalsozialismus und für den Frieden. "Jetzt fehlt uns das Nagelkreuz schmerzlich", sagte Mensing.

Der Diebstahl hat sich dem Pfarrer zufolge bereits am vergangenen Wochenende ereignet. Die Polizei habe die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.