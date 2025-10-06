München (epd). Aus Sicht der ARD-Journalistin Natalie Amiri haben die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland bei der Berichterstattung über den Nahost-Konflikt Fehler gemacht. "Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass wir in Bezug auf den Gaza-Krieg zu lange und zu oft der offiziellen Linie der israelischen Regierung gefolgt sind, die Angaben des israelischen Militärs nicht ausreichend hinterfragt haben", sagte Amiri, die den "Weltspiegel" moderiert, der "Süddeutschen Zeitung" (Montag).

Sie stelle nicht infrage, "dass es gerechtfertigt war, dass Israel sich verteidigt, dass es zurückschlägt" nach dem Überfall der Hamas vor zwei Jahren. "Aber haben wir ausreichend thematisiert, dass dieser Krieg irgendwann sein Ziel verloren hat? Ich glaube nicht", sagte Amiri, die regelmäßig aus dem Nahen Osten berichtet.