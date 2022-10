Bonn, München (epd). Das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Deutsche UNESCO-Kommission haben am Freitag 22 Organisationen und Initiativen geehrt, die sich vorbildlich für Bildung für nachhaltige Entwicklung einsetzen. Die "Nationale Auszeichnung - Bildung für nachhaltige Entwicklung" ging auch an drei bayerische Initiativen in München, Oberelsbach und Kempten, teilte die UNESCO-Kommission mit.

Der Münchner Verein Green City setzt sich laut UNSECO-Homepage dafür ein, "den motorisierten Individualverkehr und den Ausstoß klimaschädlicher Gase zu reduzieren und die Stadt grün, lebenswert und zukunftsfähig zu machen." Die Jury würdigte den ganzheitlichen Ansatz des Bildungsprojekts und hob das Unterstützungsangebot des Vereins für lokalpolitisches Engagement von Schülerinnen und Schülern und Bürgerinnen und Bürgern hervor.

Die Umweltbildungsstätte Rhöniversum in Oberelsbach überzeugte die Jury laut Homepage durch die innovative Umsetzung von Umweltbildung und die Beteiligung Jugendlicher an der Entwicklung des Lernortes. Das Projekt "Junges Utopia - eine kreative Werkstatt für unsere Zukunft" der Kunstschule Kempten und des Vereins Tuteka lädt laut Selbstbeschreibung junge Menschen dazu ein, "gemeinsam Ideen für eine wünschenswerte, gerechte und nachhaltige Zukunft zu entwickeln".

Die "Nationale Auszeichnung - Bildung für nachhaltige Entwicklung" würdigt Organisationen, Netzwerke und Kommunen, die sich im Rahmen des UNESCO-Programms BNE 2030 für eine lebenswerte, nachhaltige Gestaltung der Gesellschaft einsetzen.