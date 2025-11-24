Nürnberg (epd). Die neuapostolische Kirchengemeinde Nürnberg-Mitte bezieht Ende November ihre neu gebaute Kirche in der Nürnberger Altstadt. "Wir freuen uns riesig auf die neue Heimat unserer Gemeinde und wünschen uns, dass diese Kirche ein sichtbares Zeichen für Präsenz, Offenheit und Dialog unseres christlichen Glaubens mitten in der Stadt setzt", sagte Gemeindeleiter Priester Andreas Meder laut einer Mitteilung vom Montag. Zunächst werde die Kirche am 30. November im kleinen Rahmen geweiht. Am 6. Dezember finde ab 16 Uhr in der Karlstraße 3 der feierliche Festakt zur Kirchenweihe statt, zu dem alle Interessierten, ob in der Kirche oder nicht, eingeladen sind.

Neben geladenen Gästen aus Politik und anderen Konfessionen biete der musikalische Festakt Einblicke in das Gemeindeleben und die Besonderheiten des architektonischen Konzepts der Kirche, hieß es. Architekt Manuel Sell stelle in einem Impulsvortrag die Herausforderungen und gestalterischen Entscheidungen beim Neubau inmitten der historischen Bausubstanz Nürnbergs vor. Die musikalischen Beiträge werden von Sängerinnen, Sängern und Instrumentalisten der Gemeinde dargeboten. Für alle Interessierten bestehe im Anschluss die Möglichkeit, die neuen Räume zu besichtigen.

Alter Kirchenraum wird profaniert

Seit der Fusion der Gemeinden Nürnberg-Nord und Nürnberg-Mitte im Jahr 2018 fanden Gottesdienste seit vier Jahren im Interimsdomizil in der Längenstraße 7 statt. Die dortige Kirche werde am 26. November profaniert - ein symbolischer Akt, der den Raum aus dem kirchlichen Gebrauch entlässt.

Die Neuapostolische Kirche ist eine christliche Glaubensgemeinschaft und hat eigenen Angaben zufolge bayernweit 144 Gemeinden mit über 27.000 Mitgliedern. Seit Anfang 2023 ist sie Gastmitglied in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Bayern.