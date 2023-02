München (epd). Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Bayern wird größer: Seit 1. Februar ist die Neuapostolische Kirche (NAK) Gastmitglied in dem Bündnis. Die Neuapostolische Kirche verpflichte sich damit dem ökumenischen Miteinander, teilte die ACK Bayern mit. Man freue sich jetzt auf "Impulse und das Miteinander" mit der NAK, sagte ACK-Vorsitzende Christine Schürmann, evangelische Dekanin in Nürnberg.

Die Neuapostolische Kirche ist eine christliche Glaubensgemeinschaft und hat den Angaben zufolge bayernweit 144 Gemeinden mit über 27.000 Mitgliedern. Sie ist bereits seit 2019 Gastmitglied in der ACK Deutschland.

Der ACK in Bayern gehören laut Homepage nun 19 Mitgliedskirchen, drei Gastmitglieder und vier mitwirkende Organisationen an. Zu den Mitgliedskirchen zählen unter anderem die katholische Kirche und verschiedene protestantische Kirchen wie Lutheraner, Reformierte, Methodisten und Freikirchen. Auch mehrere orthodoxe Kirchen aus südosteuropäischen Ländern sowie die Heilsarmee sind Teil der ACK.