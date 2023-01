München (epd). Eine neue Arbeitshilfe mit Informationen zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen soll pädagogische Fachkräfte bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Die Publikation "Jung und gesund!?" biete Wissenswertes zum Thema aus medizinischer, pädagogischer, therapeutischer und jugendpolitischer Sicht und enthalte einen umfangreichen Teil mit Praxisbeispielen und Methoden, teilte der Bayerische Jugendring (BJR) am Montag in München mit. Der BJR hat die Broschüre gemeinsam mit der Aktion Jugendschutz Bayern und der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit Bayern erarbeitet.

Dass die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen während der Corona-Pandemie sehr gelitten habe, sei immer stärker auch in der Jugendarbeit und -sozialarbeit zu spüren, hieß es weiter. Die Herausforderungen in der täglichen Arbeit, in Gruppenstunden, Jugendzentren und Ferienfreizeiten würden immer größer. "Kinder und Jugendliche, aber auch die Fachkräfte und Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit brauchen deshalb weiterhin besondere Unterstützung", sagte Matthias Fack, Präsident des BJR. Wichtig sei eine verstärkte Zusammenarbeit von Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendpsychiatrien, Krisendiensten und Beratungsstellen.