München, Hannover (epd). Das "Wort zum Sonntag"-Team begrüßt zwei neue Sprecherinnen und einen neuen Sprecher. Sie ergänzen damit das von katholischer und evangelischer Seite paritätisch besetzte achtköpfige Team, wie die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die katholische Deutsche Bischofskonferenz am Dienstag gemeinsam mitteilten. Neu sind die aus Bayern stammende katholische Theologin Magdalena Kiess (RBB), ihre Kollegin Johanna Vering (WDR) sowie der evangelische Theologe Conrad Krannich (MDR).

Die zweitälteste Sendung im Deutschen Fernsehen feiert dieses Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Regelmäßig verändert sich das Team, wenn neue Sprecher hineingewählt werden oder andere ausscheiden. Drei bisherige Sprecherinnen verlassen das Team: Stefanie Schardien (BR) spricht ihr letztes "Wort zum Sonntag" am 30. November, Lissy Eichert (RBB) verabschiedet sich am 21. Dezember. Bereits ausgeschieden ist Julia Enxing (MDR).

Die katholische Theologin Magdalena Kiess spricht das "Wort zum Sonntag" am Samstagabend im Ersten erstmals am 16. November. Die Pastoralreferentin im Erzbistum Berlin verbinde Theologie mit Psychologie, Politik oder Sport, hieß es. Johanna Vering lebt in Langenberg im Kreis Gütersloh. Die Mutter von drei Kindern war als Pastoralreferentin im Erzbistum Freiburg tätig. Sie ist seit 2011 im SWR zu hören und arbeitet seit 2019 im Bistum Münster in der katholischen Rundfunkarbeit. Ihr erstes "Wort zum Sonntag" wird sie am 14. Dezember sprechen.

Neu ist auch der promovierte evangelische Theologe Conrad Krannich. Er ist in Thüringen geboren und aufgewachsen und zurzeit Studentenseelsorger in Halle. Sein erstes "Wort zum Sonntag" soll er am 4. Januar sprechen. Weitere Sprecher im "Wort zum Sonntag"-Team sind Wolfgang Beck (NDR), Annette Behnken (NDR), Alexander Höner (RBB), Anke Prumbaum (WDR) sowie Benedikt Welter (SR).