Neuendettelsau (epd). Wenn junge Menschen aus Bayern in den internationalen Partnerkirchen der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) mitarbeiten, nehmen sie in Zukunft am "Freiwilligen Internationalen Jahr" (FIJ) teil. Man habe das Programm, das bisher IEF Nord-Süd hieß, umbenannt, teilte das Partnerschaftszentrum Mission EineWelt mit. Die bisherige Bezeichnung "Internationaler Evangelischer Freiwilligendienst" habe sich samt Kürzel "IEF" nicht etablieren können. "Vielen jungen Menschen ist erstmal gar nicht klar, dass ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) auch im Ausland geht", sagte Annemarie Rabaté-Kupser, eine der Leiterinnen des Programms. Der neue Name FIJ soll die inhaltliche Nähe zum etablierten FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) deutlicher machen, hieß es.

Online-Infoveranstaltungen für alle im Alter von 18 bis 28 Jahren, die 2026/27, begleitet von Mission EineWelt, ins Ausland gehen und in einer der Partnerkirchen der ELKB mitarbeiten möchten, seien am 25. Oktober und am 8. November geplant. Wer teilnehmen wolle, könne sich auf der Internetseite von Mission EineWelt in eine Interessiertenliste eintragen und erhalte einen Link zugesendet.