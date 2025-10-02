Weilheim (epd). Mit dem "Clubhaus Weilheim" öffnet die Tagesstätte für Menschen mit seelischer Erkrankung ihre neuen Räume. Am Donnerstag (9. Oktober) gehe der Treffpunkt der Diakonie München und Oberbayern wieder an den Start, teilte die Diakonie am Donnerstag mit. Im "Clubhaus" könnten Besucherinnen und Besucher ihren Alltag gemeinsam gestalten - von der Gartenarbeit bis über den Sprachkurs bis zum gemeinsamen Kochen. Die neue Küche des Tagestreffs sei dank finanzieller Förderung der "Glücksspirale" und der Förderstiftung Herzogsägmühle möglich geworden, hieß es.

Die Tagesstätte für seelisch Erkrankte gibt es in Weilheim seit 1996. Täglich nutzen den Angaben zufolge im Schnitt 22 Personen das Angebot. Der Neubau in der Weinhartstraße biete jetzt Barrierefreiheit und großzügige Räume.