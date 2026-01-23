Nürnberg (epd). Das Bibelmuseum Bayern in Nürnberg hat einen neuen Termin für den Live-Podcast "Unter Pfarrerstöchtern" bekannt gegeben. Weil der ursprüngliche Termin im Januar aufgrund der Verkehrseinschränkungen durch das Sturmtief "Elli" nicht stattfinden konnte, kommen die Podcastmacherinnen Sabine Rückert und Johanna Haberer nun am 8. Februar um 18 Uhr in den Sophiensaal am Lorenzer Platz, teilte das Museum am Freitag mit. Es gebe noch Karten für das Event.

Seit sechs Jahren durchleuchten die Zeit-Redakteurin für besondere Aufgaben, Sabine Rückert, und ihre Schwester, die emeritierte Theologieprofessorin und Journalistin Johanna Haberer, die Bibel. Die zwei Pfarrerstöchter erreichen mit ihren Gesprächen alle zwei Wochen Zehntausende Menschen. In ihrem Podcast "Unter Pfarrerstöchtern" sprachen sie bereits über das Baby Mose, darüber, was Greta Thunberg mit dem Propheten Daniel zu tun hat oder über einen "Lügengeist" im Alten Testament. Inzwischen sind sie beim Neuen Testament angelangt.