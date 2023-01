Nürnberg (epd). Maßnahmen im ökologischen und sozialen Bereich, um Bayern zukunftsfähig zu machen und irreversible Schäden abzuwenden, fordert ein neues zivilgesellschaftliches Bündnis "Wir-trans-formieren-Bayern" von der nächsten bayerischen Staatsregierung. Das Bündnis werde sich am nächsten Dienstag (24. Januar) vor dem Zukunftsmuseum in Nürnberg der Öffentlichkeit vorstellen will, teilte Mitinitiator Richard Mergner, Vorsitzender des Bundes Naturschutz Bayern (BN), am Donnerstag mit. Zu den 55 Erstunterzeichnern gehören Jesuitenpater Jörg Alt, der mittelfränkische DGB-Vorsitzende Stephan Doll und Isabella Hirsch vom Vorstand der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft.

Die Klimakrise, Artensterben und die soziale Ungleichheit würden sich immer mehr zuspitzen, erläuterte Mergner. Das Zeitfenster, in dem Regierungen noch koordiniert gegensteuern könnten, werde immer enger. Das Bündnis wolle daher in der Zeit bis zur Landtagswahl im Oktober mit Nachhaltigkeitsthemen Akzente setzen.