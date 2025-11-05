München (epd). Ein reißerischer Post, ein KI-manipuliertes Bild oder ein gefälschtes Video: Die Gefahr, vor allem im Internet falsch informiert zu werden, ist weit verbreitet. Ein neues Informationsportal mit dem Titel "Gelogen?! Lass dich nicht manipulieren" soll Hilfen an die Hand geben, um Desinformation und Verschwörungstheorien zu erkennen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) stellte das neue Portal am Mittwoch vor. Es soll über die Gefahren informieren und zugleich sensibilisieren, teilte sein Ministerium mit.

Gezielt verbreitete Desinformation sei eine Herausforderung für die Gesellschaft, weil sie Verunsicherung, Zweifel und Misstrauen schüre, sagte Herrmann. Ziel des neuen Portals sei es, dass Bürgerinnen und Bürger Inhalte, mit denen sie vor allem im Internet konfrontiert werden, kritisch hinterfragen könnten und sich nicht von gezielten Falschinformationen manipulieren ließen.

Die neue Plattform und ihre Wirksamkeit werde unter Leitung von Professorin Alicia Schenk wissenschaftlich von einem Forscher-Team der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, der Goethe-Universität Frankfurt und der Frankfurt School of Finance & Management begleitet.