Veitshöchheim, München (epd). Die aus dem Fernsehen bekannte Nilpferd-Dame Amanda hat entsetzt festgestellt, dass der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm kommenden Freitag (10. Februar) letztmals in seiner Funktion zur "Fastnacht in Franken" nach Veitshöchheim kommen wird. "Was ist nur los?! Erst Horst, jetzt auch noch Heinrich!", sagte sie dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Sonntag. "Ich werde Herrn Bedford-Strohm im Publikum vermissen und unser Treffen dieses Jahr noch mal besonders genießen." Bedford-Strohms Bischofs-Amtszeit endet in diesem Herbst.

Amanda sagte, gerade Nilpferde hätten "ein sehr gutes Auge dafür, ob jemand herzlich lacht" oder nur ein Kamera-Lachen mit nach Veitshöchheim bringe. Seit Jahren gehören Amanda und Bauchredner Sebastian Reich zu den Stammgästen auf der Bühne der TV-Prunksitzung des Fränkischen Fastnacht-Verbandes, die der Bayerische Rundfunk (BR) erstmals seit der Corona-Pandemie wieder live aus Veitshöchheim überträgt. "Bei Heinrich kam die Herzlichkeit stets bis zu mir auf die Bühne geflogen", sagte Amanda: "Das werde ich ihm auch noch persönlich sagen, ganz gleich, ob vor oder hinter der Kamera."

Bedford-Strohm zeigte sich gerührt. Auch wenn er künftig wahrscheinlich nicht mehr selbst in Veitshöchheim vor Ort sein werde, gelte: "Amanda, du bist unvergleichlich und wirst immer in meinem Herzen bleiben, ob live oder vor dem Bildschirm - mein liebevoller Blick wird dich begleiten!" Einen Wunsch hat er an die Nilpferd-Dame: "Pass mir gut auf deinen Sebastian auf!" Der Bischof war in seiner bald zwölfjährigen Amtszeit etliche Male als prominenter Gast zur Fernseh-Prunksitzung nach Unterfranken eingeladen worden. Richtig verkleidet hatte er sich jedoch nie. Die Live-Übertragung im BR-Fernsehen beginnt an diesem Freitag um 19 Uhr.

Die Nilpferd-Dame Amanda war in den vergangenen Jahren bei der "Fastnacht in Franken" zunächst für ihre große Zuneigung zum damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) und später für die zu Landesbischof Bedford-Strohm aufgefallen. Nach dem Rückzug Seehofers aus der Politik hatte Amanda vor der Prunksitzung im Februar 2020 gesagt: "Horst war gestern, mein Herz schlägt Heinrich!" Zuvor hatte der bayerische Landesbischof gesagt, er "bestreite entschieden, dass Amanda nur eine Bauchrednerstimme ist". Vielmehr behaupte er, Amanda gebe es wirklich. Man könne sie "einfach nur liebhaben".

"Fastnacht in Franken" ist seit vielen Jahren die meistgesehene Sendung des BR-Fernsehens und aller dritten TV-Programme.