Nürnberg (epd). Es ist offiziell: Nürnberg bekommt die erste Dürer-Ampel. Wie die SPD-Stadtratsfraktion am Mittwoch mitteilte, hat der Werkausschuss des Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR) im Stadtrat ihrem Antrag zugestimmt. Die Ampel soll als zeitlich befristetes Pilotprojekt an der Äußeren Laufer Gasse/Hirschelgasse umgesetzt werden. Die Ampel werde mit einem roten sitzenden und einem grünen springenden Feldhasen ausgestattet - nach dem weltberühmten Motiv Albrecht Dürers.

Das Pilotprojekt sei bis zum 31. Dezember 2028 befristet und damit passgenau auf Dürers 555. Geburtstag 2026 sowie das Dürer-Jahr 2028 ausgerichtet, hieß es. Die Maßnahme verursache keine laufenden Betriebskosten. Für Herstellung, Einbau und Rückbau der Sonderscheiben seien einmalig rund 4.500 Euro vorgesehen.

Kultur mitten im Leben

"Kultur gehört nicht nur ins Museum, sondern mitten ins Leben", sagte Nasser Ahmed, Fraktionsvorsitzender der SPD und Initiator des Projekts, laut Mitteilung. Der Feldhase sei eines der bekanntesten Kunstwerke der Welt und gehöre zu Nürnberg wie kaum ein anderes Motiv. "Mit der Dürer-Ampel zeigen wir, dass Nürnberg eine selbstbewusste Kulturstadt ist, die sich auch im öffentlichen Raum etwas zutraut."

Andere Städte nutzen bereits seit Jahren besondere Ampelmotive, um lokale Identität im Alltag sichtbar zu machen. So gibt es beispielsweise eine Beethoven-Ampel in Bonn und eine Pumuckl-Ampel in München.