Nürnberg (epd). Zum 75. Jubiläum soll das Musikfest ION vom 19. Juni bis 5. Juli 2026 in Nürnberg weiter wachsen. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, werden einige der Konzerte in den Nürnberger Kirchen doppelt und dreifach angeboten, sodass knapp 5.000 Plätze mehr zur Verfügung stehen. "Das Musikfest ION geht gerade durch die Decke", sagte der geschäftsführende Intendant Moritz Puschke. Jährlich wachse das Publikum um 20 bis 30 Prozent. Das liege auch an der Neukonzeption des Festivals, die Puschke seit 2019 verfolgt: "Neugier, Offenheit und Mut haben uns zu einem Festival ganz verschiedener Genres, Stile und Typen geführt."

Angefangen hat alles 1951 mit einem Fokus auf Orgelmusik. Seitdem "begleitet das Festival mit seiner Botschaft von Versöhnung und Frieden das kulturelle Leben in Nürnberg", sagte Oberbürgermeister Marcus König (CSU) laut Mitteilung. Mittlerweile ist die musikalische Bandbreite enorm gewachsen und reicht von Chor- und Orgelmusik über Jazz bis hin zu Popmusik. Auch Teilhabe-Projekte sind Bestandteil des Festivals. Rund 200 Nürnberger Kinder aus 3. und 4. Klassen werden sich eine Woche lang mit Johann Sebastian Bach beschäftigen und dann in St. Lorenz das Projekt "SingBach" darbieten. Ebenfalls geplant ist ein öffentliches Mitsingkonzert.

Notre-Dame-Organist und Beatles-Gedenkabend

Das Festival wird der Mitteilung zufolge am 19. Juni 2026 mit der "Großen Nürnberger Musiknacht" in Zusammenarbeit mit BR Klassik eröffnet, bei der über drei Veranstaltungsstätten verteilt insgesamt neun Konzerte à 45 Minuten stattfinden. Bis Anfang Juli folgen dann unter anderem Auftritte der skandinavischen Jazzsängerin Rebekka Bakken, des Orgel-Stars Cameron Carpenter, des Notre-Dame-Organisten Olivier Latry und des A-cappella-Chors The King’s Singers. Zum 25. Todestag des Beatles George Harrison wird es an mehreren Abenden die "Night for George Harrison" mit Stefanie Hempel und Band geben.

Das Programm des 75. Musikfests ION ist ab sofort auf der Webseite abrufbar. Der Ticketverkauf beginnt am 14. November um acht Uhr.