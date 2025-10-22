Nürnberg (epd). Am 31. Oktober feiert die Nürnberger Pfarrerin Tia Pelz wieder unter dem Motto "Gruselkirche" einen schaurigen Gottesdienst zum Reformationstag. "Gegen Verkleidung und Süßes kommt eigentlich nichts an", teilte die Pfarrerin am Dienstagabend mit. Deshalb habe sie sich entschieden, nicht mehr gegen Halloween, das ebenfalls am 31. Oktober gefeiert wird, zu kämpfen. Mittlerweile könne sie dem Brauch sogar etwas Positives abgewinnen: "Der Tod ist nie so sichtbar und so verspottet wie zu dieser Jahreszeit. Kurz bevor wir an unsere Verstorbenen denken." Das passte zur christlichen Überzeugung, dass "Gott stärker ist als der Tod".

Der erste Gruselgottesdienst fand 2023 statt. Seitdem werde die Melanchthonkirche jedes Jahr liebevoll von Teamern aus der Konfirmandenarbeit mit Spinnennetzen, geschnitzten Kürbissen, Ballons und Lichterketten geschmückt. Dazu gebe es gruselige Snacks wie Spinneneier, blutige Fingerkekse und Wurstmumien. Im Gottesdienst gehe es dann um den Reformator Martin Luther, der Tipps gegen die Angst gibt, und eine passende biblische Geschichte. Die Gruselkirche findet in diesem Jahr um 17 Uhr in der Melanchthonkirche statt. Alle Kinder und Erwachsenen dürfen verkleidet kommen.