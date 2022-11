Nürnberg (epd). Nach zwei Jahren Pause findet in Nürnberg der Christkindlesmarkt wieder statt. Christkind Teresa Windschall eröffnet am Freitag, 25. November um 17.30 Uhr mit dem Prolog den bekannten Markt, teilte die Stadt Nürnberg am Montag mit. Zwei Millionen Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland waren zuletzt 2019 gekommen, um einen der ältesten Weihnachtsmärkte in Deutschland zu besuchen. Der "Kindles-Marck" wurde erstmals 1628 schriftlich erwähnt. Auf dem Hauptmarkt entsteht ein "Städtlein aus Holz und Tuch", aus mehr als 160 Buden mit rot-weißen Stoffdächern.

Neben den typischen Nürnberger Lebkuchen und Früchtebrot können die Besucherinnen und Besucher Süßwaren, Spielzeug, Weihnachts- und Christbaumschmuck sowie Objekte aus dem Kunstgewerbe kaufen. Es gibt außerdem einen Markt der Partnerstädte, auf dem neben Kunsthandwerk auch Spezialitäten aus Ländern wie Nicaragua, China, Schottland, Spanien, Rumänien oder der Ukraine zu finden sind, heißt es in der Mitteilung. Die Kinderweihnacht bietet historische Fahrgeschäfte und ein Kinderkulturprogramm.

Der Christkindlesmarkt ist ab Samstag, 26. November, bis Freitag, 23. Dezember jeweils von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Am Schlusstag, Heilig Abend, Samstag, 24. Dezember, öffnet der Markt von 10 bis 14 Uhr.