Nürnberger Dekan Krieghoff verabschiedet sich

Nürnberg (epd). 40 Jahre lang war Christopher Krieghoff Pfarrer der bayerischen evangelischen Landeskirche, 15 Jahre davon Dekan im Nürnberger Norden. Im Dezember verabschiedet sich der Theologe in den Ruhestand, teilte das Dekanat Nürnberg am Dienstag mit. Zu seinem Dekanat gehörten drei evangelische Gemeinden. Krieghoff war außerdem für die Grundstücks- und Baufragen im großen Gesamtdekanat zuständig. Alljährlich organisierte Krieghoff die zentrale Gedenkveranstaltung zum Holocaust-Gedenktag in der Reformations-Gedächtniskirche.

Der scheidende Dekan sei "in seiner unaufgeregten und engagierten Art sowohl für seine Kolleginnen und Kollegen als auch für das Dekanat enorm wichtig und wertvoll" gewesen, sagte Stadtdekan Jürgen Körnlein zum Abschied. Krieghoff selbst würdigte alle Ehrenamtlichen für ihr enormes Engagement und lobte die Mitarbeitenden "für das besondere Miteinander und die große Bereitschaft, gemeinsam die Herausforderungen zu gestalten, vor der die Gemeinden stehen", heißt es in der Mitteilung.

Am 19. Dezember wird Krieghoff von Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern in einem Abschiedsgottesdienst in der Reformations-Gedächtnis-Kirche entpflichtet. Als neuer Dekan im Nürnberger Norden folgt ihm am 1. Januar Kirchenrat Jonas Schiller. Er wird zum 16. Januar in das Amt eingeführt.