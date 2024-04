Nürnberg (epd). Die Vielfalt der nationalen und internationalen inklusiven Tanz- und Performance-Szene zeigt das Festival "EveryBody" vom 8. bis 12. Mai in Nürnberg. Die Veranstalter wollen damit ein Zeichen für Teilhabe und Inklusion setzen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Auf der Bühne seien in sogenannten mixed-abled Auftritten Künstlerinnen und Künstler mit und ohne Behinderung zu sehen. Das Programm beinhalte regionale und internationale Tanzproduktionen, ein Tanzstück für Kinder, eine Late-Night Kabarett-Performance sowie ein Rahmenprogramm mit Workshops, Diskussionsrunden und inklusiver Livemusik.

Auch Barrierefreiheit für das Publikum sei ein Thema. So fordern die Veranstalter, dass Audiodeskriptionen oder Übersetzungen in die Deutsche Gebärdensprache bei Veranstaltungen keine Ausnahme bleiben. Barrierefreie und niederschwellige Begleitformate sollten regelmäßig zu allen Arten von Kulturveranstaltungen angeboten werden. Ein Austausch mit Best Practice-Beispielen, wie etwa der schottischen Kompanie "Indepen-dance", solle neue Anregungen für die regionale Szene bringen.