Nürnberg (epd). Den zentralen Holocaust-Gedenktag in der Stadt Nürnberg am 27. Januar (19.30 Uhr) gestaltet in diesem Jahr die Sozialzeitung "Straßenkreuzer" mit. Bei der Feier in der Reformationsgedächtniskirche steht in diesem Jahr die Verfolgung von Armen, Obdachlosen, Bettlern und Prostituierten im Nationalsozialismus im Mittelpunkt, teilte der "Straßenkreuzer" mit.

Schüler haben recherchiert und Interviews geführt

Schüler der elften Jahrgangsstufe der Beruflichen Oberschule Nürnberg hätten geschichtliche Daten und Berichte zur Verfolgung der damals sogenannten "Asozialen und Berufsverbrecher" ab 1933 recherchiert. Zur Situation von Obdachlosen und Armen heute interviewten sie den "Straßenkreuzer"-Verkäufer und Stadtführer Klaus Billmeyer.

Die zentrale Holocaust-Gedenkfeier veranstaltet die Stadt gemeinsam mit der Israelitischen Kultusgemeinde sowie der evangelischen und katholischen Kirche.